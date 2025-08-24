Papa Leone XIV scrive a Zelensky: “Tacciano le armi, si apra la strada della pace”

Con parole di vicinanza e dolore, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione dell’anniversario dell’indipendenza del Paese. “Con il cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra, mi rivolgo a voi”, scrive il Pontefice, invocando Dio “perché consoli quanti sono provati dalle conseguenze del conflitto, rafforzi i feriti e conceda il riposo eterno ai defunti”.

Il Papa affida il suo messaggio a un appello forte alla comunità internazionale: “Imploro l’Onnipotente affinché muova i cuori delle persone di buona volontà e il clamore delle armi taccia, cedendo il posto al dialogo e aprendo la strada della pace per il bene di tutti”.

La lettera si conclude con un affidamento alla spiritualità mariana: “Affido la vostra nazione alla Beata Vergine Maria, Regina della Pace”.