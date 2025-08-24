Gaza, Hamas accusa Netanyahu: “Ostacola l’accordo e respinge ogni soluzione”

Hamas ha accusato il premier israeliano Benjamin Netanyahu di voler sabotare ogni prospettiva di intesa sul conflitto. “L’approvazione da parte di Netanyahu del piano di occupazione di Gaza, dopo la nostra accettazione della proposta dei mediatori, conferma la sua determinazione a ostacolare l’accordo”, si legge in una dichiarazione diffusa dal movimento islamista.

Secondo Hamas, l’organizzazione avrebbe dato disponibilità a un “accordo parziale” e si sarebbe detta pronta anche a “un accordo globale”, ma il governo israeliano continuerebbe a respingere “tutte le soluzioni”.

Nella nota si sottolinea inoltre che “un accordo di cessate il fuoco è l’unico modo per restituire i prigionieri” e che Netanyahu “è responsabile della loro sorte”. Dopo 22 mesi di guerra, sostiene Hamas, si sarebbe dimostrata “l’illusione di vittoria assoluta di cui blaterano i criminali di guerra Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich”.

Il movimento ha infine rinnovato l’appello alla comunità internazionale e all’opinione pubblica a mantenere “la pressione ufficiale e popolare per fermare il genocidio e la fame contro il nostro popolo palestinese”.