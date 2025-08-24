“Melodie Italiane”, Attilio Carbone in diretta da New York con ospiti d’eccezione

Nuova puntata speciale di Melodie Italiane, lo storico programma condotto da Attilio Carbone da New York, in onda oggi dalle 15 alle 18 ora locale (dalle 21 alle 24 ora italiana).

Nel corso della trasmissione, giunta al suo 61° anno di vita, interverranno ospiti di rilievo dal mondo del giornalismo, della cultura e della medicina. Da Napoli ci sarà la giornalista Michela Mortella, da Perugia Antonio Nesci, direttore ed editore del quotidiano online La Prima Pagina. Da Maierato, in provincia di Vibo Valentia, si collegherà il professor Pino Cinquegrana, scrittore, giornalista e antropologo, che parlerà di Terranova Sappo Minulio.

Spazio anche a Milano, con l’intervento del vice presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti italiani, mentre da Adelaide (Australia meridionale) parteciperanno Angela e Cosimo Cutrì di Radio Italia Uno.

La chiusura sarà affidata a due luminari della medicina collegati da Philadelphia: il cardiologo prof. Pasquale Nestico, docente presso la Thomas Jefferson University, e il prof. Domenico Praticò, scienziato e ricercatore, docente alla Temple University.

La trasmissione potrà essere seguita su Facebook, su laprimapagina.it, sul sito www.am1240wgbb.com, e in radio sulle frequenze 1240 AM e 95.9 FM, con copertura negli Stati di New York, New Jersey, Connecticut, parte della Pennsylvania e l’intera Long Island.

“Condividete questo messaggio, ascoltate e fate ascoltare”, è l’invito del conduttore Attilio Carbone, voce storica che da oltre sei decenni porta la musica e la cultura italiana nelle case degli italo-americani.