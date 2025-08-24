Roberto Giacobbo indaga il mistero delle anime gemelle: stasera su Rete4

Quante volte si è sentito parlare di anime gemelle? L’idea che due persone siano destinate a incontrarsi continua ad affascinare milioni di persone. Ma cos’è davvero un’anima gemella? Per alcuni è quella persona che riesce a comprendere senza bisogno di parole, che sembra conoscerti meglio di chiunque altro e che ti completa come la metà mancante di un puzzle.

Secondo la tradizione romantica, esiste un solo legame predestinato, unico e irripetibile. Altri, invece, vedono nelle anime gemelle una connessione più ampia, che va oltre l’attrazione fisica e affonda le radici nella condivisione, nella fiducia reciproca e in un’intesa profonda, difficile da spiegare solo con la logica.

A esplorare questo tema intriso di mistero e suggestione sarà Roberto Giacobbo, che questa sera guiderà i telespettatori in un viaggio tra leggende, storie, testimonianze ed elementi scientifici. Un racconto che mescola filosofia, psicologia e spiritualità, cercando di rispondere a una delle domande più affascinanti di sempre: l’anima gemella esiste davvero?

L’appuntamento è per stasera, alle 21.20, su Rete4.