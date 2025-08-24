Maltempo in Romagna: violento temporale tra Ravenna e Rimini, allagamenti e disagi sulla costa

Un violento e improvviso temporale con vento e grandine si è abbattuto alle prime ore di domenica, a partire dalle 4:30, sulla costa romagnola. Le prime zone colpite sono state Ravenna e Cervia, poi la perturbazione ha raggiunto con particolare intensità la provincia di Rimini, causando gravi allagamenti, caduta di alberi e strade trasformate in veri e propri fiumi.

Disagi alla circolazione e alla rete ferroviaria

La linea ferroviaria ha registrato numerosi disservizi: a Cesenatico, Gatteo, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica sono stati segnalati i danni maggiori. Un albero caduto sui binari ha bloccato un treno sulla tratta Rimini-Ravenna, costringendo all’evacuazione dei passeggeri messi in salvo dai soccorritori. La circolazione ferroviaria tra Rimini e Cesenatico, lungo la linea Rimini-Ferrara, è attualmente sospesa, mentre i treni regionali subiscono limitazioni e cancellazioni. Regolare invece il traffico sull’Alta Velocità.

Stabilimenti balneari devastati

Le raffiche di vento hanno provocato ingenti danni agli stabilimenti balneari della riviera, in particolare a Cervia e Milano Marittima. Lettini ribaltati, coperture divelte o piegate e strutture fortemente compromesse hanno segnato l’alba di un’estate interrotta dal maltempo.

Rimini: sottopassaggi allagati e città in tilt

A Rimini si sono registrati 74 millimetri di pioggia in poche ore. Cinque i sottopassaggi allagati, uno dei quali con un’auto rimasta intrappolata. La polizia locale è intervenuta per monitorare la viabilità e la Protezione civile ha mobilitato squadre di supporto ai vigili del fuoco. Numerosi gli alberi caduti su auto e abitazioni, con la città parzialmente paralizzata.

Emergenza a Cervia: strade chiuse e parchi interdetti

Il Comune di Cervia ha disposto la chiusura di via Jelenia Gora, viale Mariotti e viale 2 Giugno, dichiarando alcune strade impraticabili. Con un’ordinanza del sindaco Mattia Missiroli è stato attivato il Centro operativo comunale e vietato l’accesso a pinete e parchi alberati per rischio caduta alberi. “Massima attenzione negli spostamenti” è la raccomandazione del primo cittadino ai residenti e ai turisti.

Sul posto operano senza sosta vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale per fronteggiare le conseguenze di quello che le autorità definiscono un “evento molto severo”.