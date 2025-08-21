Attilio Carbone: “Mamma Natuzza, subito Santa”

di Attilio Carbone * (Radio WGBB New York)

Ho avuto la fortuna di incontrare Mamma Natuzza assieme a mia sorella Madre Grazia Madre Generale delle Suore dell’Evangelizzazione del Servo di Dio Padre Vincenzo Ida’ nel mese di Gennaio del 1975 nella sua modesta casa di Paravati.

Dopo di allora sono stato a casa sua diverse volte sempre assieme a Madre Grazia e alle mie due sorelle residenti come me negli Stati Uniti durante le nostre vacanze estive in Calabria. Essendo mia sorella Pina, Responsabile dei Cenacoli di Preghiera per gli Stati Uniti, ogni anno organizzavamo un Dinner Dance per moltissimi anni per raccogliere fondi da mandare a Paravati per la realizzazione dei lavori del Santuario voluto dalla Madre Celeste, e io ogni anno facendo l’MC, chiamavo Mamma Natuzza al telefono e amplificando la voce con il microfono ascoltavamo il messaggio della Mistica Natuzza.

Nel 1992, quando ho cofondato Radio Maria New York, abbiamo letto assieme a Pina la vita di Natuzza essendo lo studio ubicato in casa mia. (Radio Aria N. Y è nata a casa mia) l’ho tenuta a casa mia fino al 1997 poi l’ho concessa agli Scalabriniani.

Nel 2010 sono stato onorato dai Cenacoli come Uomo dell’anno. Che grande gioia e fortuna di avere conosciuta e incontrare personalmente diverse volte come ho sopradetto la Mistica Madre Natuzza.

Una cosa che mi consola ogni mattina quando mi sveglio è il fatto che ho due coroncine datemi personalmente da Mamma Natuzza. La prima cosa che faccio è controllare la coroncina che porto sempre in tasca e una nella macchina, controllo e sento che mi fa Mamma Natuzza e affronto la giornata serenamente perché so che Mamma Natuzza, che voleva tanto bene, è con me.

Mamma Natuzza prega per noi e per la pace nel mondo.

Il mio messaggio finale è: Mamma Natuzza, SUBITO SANTA.

