Tre continenti collegati in diretta: l’Italia nel cuore degli italiani all’estero

Un ponte ideale tra Adelaide, New York e Napoli. Il 7 settembre, alle ore 06:00 in Italia, 14:00 in Australia e 24:00 negli Stati Uniti, andrà in onda un evento speciale che unirà tre continenti in simultanea.

Protagonisti i conduttori di Radio Italia Uno Adelaide (puoi seguire live la radio italoaustraliana anche cliccando sul banner presente su questa testata), Angela e Cosimo Cutri, lo speaker Attilio Carbone da WGBB New York e la giornalista Michela Mortella da Napoli, con la regia e conduzione affidata a Massimo Martire. Un momento intenso che troverà spazio “comune” in diretta nazionale, europea e mondiale nel programma Notizie Oggi su Canale Italia, diventando così una vera finestra sul mondo degli italiani all’estero.

Nonostante la distanza geografica, il legame con la madrepatria resta fortissimo. Angela Cutri, parlando con l’editore de La Prima Pagina, ha sottolineato “il profondo senso di appartenenza all’Italia” che accomuna la comunità oltreoceano. “In Australia – ha raccontato – tanti italiani, inclusi me e mio marito, continuiamo a guardare i programmi della televisione italiana, in particolare Canale Italia, che ci aiuta a sentirci connessi con il Belpaese”.

L’appuntamento del 7 settembre si annuncia dunque come un’occasione unica per celebrare l’identità italiana nel mondo, testimoniando ancora una volta quanto la cultura e i media del nostro Paese continuino a rappresentare un collante fondamentale per le comunità all’estero.