Radio Italia Uno, orgoglio della comunità italiana in Australia

Tra le tante voci che raccontano l’Italia oltre i confini nazionali, spicca Radio Italia Uno 87.6 FM, emittente comunitaria con sede ad Adelaide, in Australia. Nata dall’impegno e dalla passione di un gruppo di connazionali, la radio rappresenta oggi un punto di riferimento per la comunità italo-australiana, capace di unire musica, informazione e cultura.

Radio Italia Uno testimonia la forza di una presenza italiana che, pur radicata da decenni in Australia, mantiene vivo il legame con la lingua e le tradizioni. Ogni programma, ogni voce al microfono, diventa così un ponte ideale che unisce due mondi: da un lato la terra d’origine, dall’altro il Paese che ha accolto tanti nostri connazionali.

La scoperta di questa realtà ci è stata segnalata con generosità da Attilio Carbone di WGBB New York, che a sua volta aveva ricevuto l’indicazione dall’amico Pino Cinquegrana. A entrambi va un sincero ringraziamento: è grazie a questa catena di attenzione e affetto che emergono e si raccontano le storie belle degli italiani nel mondo.

Radio Italia Uno non è soltanto una frequenza radiofonica: è un simbolo della vitalità culturale e sociale degli italiani all’estero, capaci di trasformare la nostalgia in energia creativa e di offrire un contributo prezioso alle comunità che li ospitano.