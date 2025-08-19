Prestigioso evento scientifico a Terranova Sappo Minulio: atteso l’intervento della nutrizionista Adele Cinquegrana

Sabato 23 agosto, alle ore 11:00, presso il Palazzo della Storia, dell’Arte e della Cultura di Terranova Sappo Minulio, nutrizionisti, ricercatori, docenti universitari e chef stellati si ritroveranno per un importante appuntamento dedicato all’alimentazione e alla ricerca.

Tra gli interventi più attesi vi sarà quello della dottoressa Adele Cinquegrana, laureata in Scienze Nutraceutiche e in Scienze della Nutrizione Umana, che presenterà un approfondito lavoro sui piani alimentari dedicati ai pazienti oncologici, nel periodo pre e post trattamento.

La giovane ricercatrice proseguirà i suoi studi il prossimo autunno a Philadelphia presso la Temple University, in collaborazione con lo scienziato e docente Domenico Praticò. Successivamente sarà accolta nella clinica del cardiologo di fama internazionale Pasquale Nestico, ampliando così le prospettive del suo percorso scientifico.

Di recente la dottoressa Cinquegrana è stata insignita di un riconoscimento al Premio Internazionale “Francavilla Angitola – Città del Drago” per le sue ricerche mirate alla prevenzione del tumore al colon. L’evento, seguito anche in diretta da New York, ha contribuito a far conoscere il suo lavoro a livello internazionale.

Dopo la partecipazione a Canale Italia, in un’intervista curata dal giornalista Massimo Martire, la nutrizionista è stata contattata da diverse strutture medico-sanitarie interessate ad approfondire le sue ricerche, segno della crescente attenzione verso un approccio integrato tra scienza della nutrizione e medicina preventiva.