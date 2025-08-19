Massimo Martire ospite di Attilio Carbone: presto una triangolazione internazionale tra Italia, New York e Australia

Domenica scorsa Massimo Martire, volto noto di Canale Italia, è stato ospite di Attilio Carbone nel celebre programma radiofonico Melodie Italiane, in onda da New York su WGBB. Nel corso della trasmissione Martire si è raccontato a cuore aperto, regalando agli ascoltatori un grande momento di radio che ha riscosso notevole apprezzamento dal pubblico.

Lo “scambio di ospitate” non si fermerà qui. Il prossimo 7 settembre, infatti, sarà Attilio Carbone a ricambiare l’invito partecipando come ospite a Canale Italia, in collegamento dagli studi di Rubano (Padova). Per l’occasione potrebbe arrivare una sorpresa speciale: gli italoaustraliani di una popolare radio di Adelaide potrebbero unirsi in diretta, dando vita a una vera e propria triangolazione internazionale tra Italia, Stati Uniti e Australia.

Un evento unico che unisce la comunità italiana nel mondo attraverso la musica, i racconti e la passione per le tradizioni.