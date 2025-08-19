Etna in scena a Zafferana: Grande attesa per Nek e Francesco Renga

Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli, di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che sta dando emozioni e grande musica”.

Grande attesa per Nek, previsto per martedì 19 agosto e Francesco Renga domenica 24 agosto. I tour, sia per Nek che per Renga, toccheranno la Sicilia, con un unico concerto, a ZAFFERANA ETNEA (CT) al Teatro Falcone e Borsellino. I live rientrano nella nuova programmazione di spettacoli organizzati da Puntoeacapo nell’ambito sempre del cartellone di eventi estivi “Etna in Scena”, promosso dal Comune di Zafferana Etnea.

A Zafferana Etnea NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre! Il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana.

A salire sul palco sarà un vero e proprio Power Trio, con Nek (che suonerà anche il basso) accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, per un Live dove l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto.

Tutto pronto anche Francesco Renga che, quest’anno, celebra un anniversario importante.

Nel 2025 la sua “ANGELO” compie 20 anni e da giugno l’artista è Live con “ANGELO- VENTI”, per celebrare insieme al suo pubblico l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo.

Nella tappa in programma domenica 24 agosto, a Zafferana Etnea, Renga si esibirà sul palco dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino per l’appuntamento all’interno della nuova programmazione estiva di Sotto il Vulcano Fest 2025, rassegna organizzata da Puntoeacapo nell’ambito del cartellone di eventi Etna in scena promosso dal Comune di Zafferana Etnea.

Sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi.Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.

Sono oltre 50 gli appuntamenti, per due mesi di spettacoli, da luglio fino a settembre.

Ecco i prossimi appuntamenti da non perdere:

* Nek – 19 agosto

* Francesco Renga – 24 agosto

* Settembre – 6 settembre

La programmazione si estende per tutto il mese di settembre, per un vero Cartellone Ricco di Stelle.

L’Amministrazione Comunale di Zafferana Etnea, invita tutti a partecipare alla rassegna che, ancora una volta, è di grande rilievo e si propone di offrire momenti di elevata valenza artistica e culturale, contribuendo, al contempo, ad arricchire l’offerta turistica del territorio etneo.

Il calendario dettagliato di Etna in Scena 2025 è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Zafferana Etnea e sulle pagine social ufficiali.