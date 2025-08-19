Putin e Trump costantemente in contatto su Ucraina e relazioni internazionali

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno avuto una lunga conversazione telefonica, della durata di circa 40 minuti, per discutere della situazione in Ucraina e di altre questioni di rilevanza internazionale.

Lo ha reso noto l’assistente presidenziale russo Yury Ushakov, sottolineando che i due leader hanno concordato di mantenere “stretti contatti” sia sulla crisi ucraina sia su altri temi dell’agenda bilaterale e globale. “La conversazione è stata franca e piuttosto costruttiva”, ha dichiarato Ushakov, aggiungendo che Putin ha ribadito “l’importanza degli sforzi personali di Donald Trump per trovare soluzioni durature alla questione ucraina”.

Durante il colloquio, Trump ha informato Putin dei suoi recenti incontri con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con diversi leader europei, appena conclusi alla Casa Bianca. Il capo del Cremlino, dal canto suo, ha ringraziato il presidente statunitense per l’ospitalità e la buona organizzazione del vertice in Alaska, esprimendo apprezzamento per i progressi compiuti nei negoziati verso una soluzione pacifica del conflitto.

Entrambi i presidenti, secondo quanto riferito, hanno ribadito la volontà di proseguire il dialogo diretto e di lavorare insieme su altre questioni urgenti dell’agenda internazionale.