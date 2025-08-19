Torre Marrana Festival, Peppe Voltarelli incanta il pubblico: il racconto di Maria Teresa Marzano

Il Torre Marrana Festival ha vissuto ieri una delle sue serate più intense grazie alla performance di Peppe Voltarelli, che ha saputo emozionare il pubblico con la sua cifra artistica originale e coinvolgente.

A sottolinearlo è stata Maria Teresa Marzano, direttore artistico e anima dell’evento, che ha raccontato l’esperienza definendo quella di Voltarelli “l’ennesima grande esibizione di un artista che frulla le tradizioni per fare qualcosa che non è tradizionale, gioca con le celebrazioni per denunciare e con le denunce per celebrare, commuove mentre fa ridere e fa ridere con le cose che dovrebbero commuoverti”.

Un ritratto intenso che ben descrive la capacità del cantautore calabrese di unire la profondità della propria terra con uno sguardo universale, lontano da ogni retorica regionalistica.

Sul palco insieme a lui anche Roberta Carrieri, Alessandro Marzano e Saverio Vigliarisi, per una traversata musicale condivisa che ha saputo tenere alta l’attenzione e la partecipazione del pubblico.

La stessa Marzano ha voluto ringraziare Teresa Mascianà e i suoi collaboratori, fondamentali nel garantire la qualità del suono e l’armonia dell’intera serata, così come di tutte le esibizioni che hanno caratterizzato il festival.

Una serata definita “splendida”, che conferma ancora una volta il Torre Marrana Festival come punto di riferimento per la musica e la cultura calabrese.