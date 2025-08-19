Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: aggiudicata la gara per la nuova Galleria Santomarco da 1,6 miliardi di euro

Un investimento da 1,6 miliardi di euro per 22 chilometri di nuova linea a doppio binario: prende forma la Galleria Santomarco, infrastruttura strategica dell’Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS) ha infatti aggiudicato l’appalto al Consorzio Santomarco, formato da Webuild, Ghella, Impresa Pizzarotti & C. e Seli Overseas.

Il progetto, che rientra nel Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo, prevede la realizzazione di un tracciato AV/AC lungo 22 chilometri, di cui 17 in galleria e 5 in superficie. L’opera interesserà i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, in provincia di Cosenza. È prevista anche la costruzione di una nuova stazione a Montalto Uffugo, a servizio del territorio e del polo universitario di Rende. L’attivazione è fissata al 2032.

La nuova Galleria Santomarco correrà a circa 100 metri da quella esistente a binario unico, destinata a essere dismessa. Lo scavo, a doppia canna e a singolo binario, sarà eseguito con quattro talpe meccaniche. L’opera comprende inoltre nove ponti e due viadotti ferroviari: uno da 350 metri sull’autostrada A2 e uno da 205 metri sul torrente Settimo. I lavori daranno occupazione fino a 1.500 persone, tra personale diretto e indotto.

Per Rfi, l’infrastruttura consentirà di “incrementare l’accessibilità al sistema AV per aree a forte valenza territoriale come il Cilento, il Vallo di Diano, l’alto e basso Cosentino, la costa ionica, il Porto di Gioia Tauro e il Reggino”. Oltre a velocizzare i collegamenti verso Potenza, Calabria e Sicilia, la linea rafforzerà anche il trasporto merci su ferro, in particolare da e per Gioia Tauro.

La gara aggiudicata si inserisce nel quadro dei lavori già avviati sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, finanziato con 720 milioni di euro di fondi Pnrr. Intanto procedono gli iter autorizzativi dei Lotti 1B e 1C (Romagnano-Buonabitacolo e Buonabitacolo-Praia) e la progettazione del Lotto 2 Praia-Paola.

Il sottosegretario al Mit con delega alle opere commissariate, Tullio Ferrante (FI), ha definito l’aggiudicazione “una smentita alle fake news sul definanziamento dell’opera”, ricordando che la rimodulazione del Pnrr ha comportato una riduzione dei fondi europei ma con la garanzia di risorse sostitutive nazionali attraverso il nuovo contratto di programma con le FS.

L’annuncio giunge all’indomani della riapertura della linea AV Bologna-Milano, chiusa per lavori dall’11 al 17 agosto. Un segnale di come il sistema ferroviario italiano stia correndo nel segno degli investimenti: oltre 8 miliardi quelli attivati da FS nel primo semestre 2025.