Il cuore della letteratura batte in Calabria: Merilia Ciconte vince il Premio Leggere ed Essere

La scrittrice di Soriano Calabro trionfa a San Giovanni in Fiore con il romanzo La casa ultima

Grande emozione per la scrittrice sorianese Merilia Ciconte, vincitrice della V edizione del Premio Letterario Città di San Giovanni in Fiore – Leggere ed Essere. L’autrice si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento con il suo romanzo La casa ultima, edito da Santelli, selezionato tra dieci opere in concorso.

La cerimonia si è svolta all’interno della suggestiva e imponente Chiesa Abbaziale Florense, uno dei più importanti edifici religiosi della Calabria, cornice ideale di un evento dedicato alla letteratura e alla cultura.

«È stata una fortissima emozione ricevere questo premio con il mio romanzo» ha dichiarato Ciconte, che ha voluto ringraziare la giuria, l’ideatrice del premio Stefania Fratto e l’associazione Donne e Diritti, promotrice della manifestazione.

Il Premio, giunto alla quinta edizione, continua a rappresentare un punto di riferimento per la promozione della lettura e della scrittura in Calabria, valorizzando autori e opere capaci di raccontare il presente con originalità e profondità.