Domenico Nardo presenta il suo libro “A tu per tu” a Briatico

Domenica 24 agosto alle ore 21:30, l’Anfiteatro sul Lungomare di Briatico ospiterà la presentazione del libro “A tu per tu” di Domenico Nardo. L’iniziativa rientra nel cartellone estivo “Un’estate bellissima” promosso dal Comune di Briatico, con il sostegno del sindaco Lidio Vallone e il coordinamento del vicesindaco con delega alla cultura, Mariateresa Centro. La direzione artistica è curata da Maria Teresa Marzano.

La serata sarà impreziosita dal dialogo tra l’autore e Mariateresa Centro, in un incontro che si preannuncia come un momento di poesia, riflessione e condivisione.

Il volume ha già raccolto apprezzamenti significativi. Mons. Giuseppe Fiorillo, nella sua presentazione, lo definisce “voce che grida nel deserto di sentimenti, regalando a chi si accosta alla lettura una dose di felicità e di conoscenza”. L’introduzione, firmata da Maria Cecilia Tagliabue, sottolinea invece come “i toni altissimi che Domenico raggiunge scaturiscono dalle profondità dell’anima, dal calore di un cuore che ama e riversa nella poesia questo suo amore sincero in un dialogo A tu per tu”.

L’appuntamento di Briatico si annuncia dunque come una serata di intensa partecipazione, in cui la parola poetica sarà protagonista assoluta, capace di unire bellezza e spiritualità in un contesto suggestivo come quello dell’anfiteatro sul mare.