Trump ospita i leader mondiali alla Casa Bianca: avviato il percorso per la pace in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sui social ha rivendicato di avere ospitato un importante incontro alla Casa Bianca con diversi leader mondiali. Presenti il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente finlandese Alexander Stubb, la premier italiana Giorgia Meloni, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della NATO Mark Rutte.

Al centro dei colloqui, proseguiti anche nello Studio Ovale, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, che – secondo quanto riferito da Trump – verranno fornite da diversi Paesi europei in coordinamento con gli Stati Uniti.

“Tutti sono molto contenti della possibilità di pace per il conflitto Russia-Ucraina”, ha dichiarato Trump. Il presidente ha inoltre reso noto di aver avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin per avviare i preparativi di un incontro diretto tra il leader russo e Zelenskyy, in una sede ancora da definire.

Il progetto prevede successivamente un “trilaterale” tra Putin, Zelenskyy e lo stesso Trump, che ha definito l’iniziativa “un ottimo passo iniziale per una guerra che dura da quasi quattro anni”.

A seguire il dossier sono il vice presidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff, impegnati nel coordinamento con Mosca e Kiev.