San Giovanni in Fiore, il 18 agosto la V edizione del Premio Letterario “Città di San Giovanni in Fiore, Leggere ed Essere”

Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate silana. Lunedì 18 agosto 2025, alle ore 20:30, nella suggestiva cornice della Chiesa Abbaziale di San Giovanni in Fiore, si terrà la quinta edizione del Premio Letterario “Città di San Giovanni in Fiore, Leggere ed Essere”, ideato e curato da Stefania Fratto, presidente dell’associazione Donne e Diritti.

Il concorso, aperto a scrittori di ogni età e provenienza, ha l’obiettivo di valorizzare nuove voci e opere originali, ponendo l’accento quest’anno sul tema “Il coraggio e il protagonismo delle donne”, un argomento di grande attualità che invita alla riflessione sociale e culturale.

Una giuria composta da personalità del mondo accademico, giornalistico e culturale – tra cui Stefania Fratto, Massimo Covello, Giovanna Vingelli, Santo Gioffrè, Roberta Attanasio, Marta Picardi, Serafina Audia, Maria Foglia, Marilise Succuro, Angela Veltri, don Giacomo Panizza, Riccardo Cristiano, Riccardo Allevato, Raffaela Sibio, GianCarlo Costabile e Mimmo Rizzuti – ha selezionato i dieci libri finalisti:

Pierluigi Pedretti con Ester e il sovversivo (Edizioni Efesto)

Giorgio Castella con Nel nome di mia madre (Rossini)

CollettivA Strettese con Stiamo Strette (Città del Sole)

Bruno Gemelli con Sayonara (Officine editoriali da Cleto)

Merilia Ciconte con La casa ultima (Santelli)

Assunta Morrone con Luoghi per caso (Falco editore)

Renato Miceli con L’adduru e l’arrastu (StreetLib)

Antonio Salvati con Tzimtzum (Castelvecchi)

Natascha Lusenti con Il coraggio di contare (Il Saggiatore)

Rosamaria Aquino con Il naufragio di Cutro (Iod edizioni).

La serata, oltre alla proclamazione dei vincitori, sarà arricchita da letture, testimonianze e momenti di approfondimento sul tema scelto. Verranno inoltre consegnati due premi speciali: il riconoscimento “In memoria di Amedeo Ricucci”, attribuito alla giornalista Rai Lucrezia Lo Bianco, e il premio “Solidarietà e Resistenza”, assegnato allo scrittore e giornalista Lorenzo Tosa.

Come sottolinea l’associazione Donne e Diritti, l’iniziativa si conferma non solo come un evento letterario di rilievo regionale e nazionale, ma anche come un’occasione per veicolare messaggi di pace, solidarietà e memoria, contribuendo a contrastare lo spopolamento e a rafforzare i legami sociali attraverso la cultura.

I premi saranno realizzati dai maestri artigiani del territorio, custodi di un patrimonio unico e simbolo della comunità locale.