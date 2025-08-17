Gianluca Iannotta porta Sant’Agata de’ Goti nel mondo: l’imprenditore digitale racconta la sua storia a Canale Italia

Questa mattina, alle 6:50 su Canale Italia, Gianluca Iannotta, imprenditore digitale e fondatore di Tublat.com, ha raccontato la sua storia a Notizie Oggi, portando con sé un pezzo della sua città natale: Sant’Agata de’ Goti. Un borgo medievale in provincia di Benevento, famoso per i suoi vicoli, la storia millenaria e la calorosa comunità che lo abita, ma oggi anche per aver dato i natali a un giovane imprenditore capace di far parlare di sé in tutta Italia.

Gianluca non ha nascosto il legame profondo con la sua terra: «Non avrei mai potuto raccontare la mia storia senza parlare del mio paese – ha detto durante l’intervista – Sant’Agata de’ Goti è parte di me, della mia formazione, della mia resilienza». La sua esperienza imprenditoriale, iniziata con progetti locali come Advisor Service e evolutasi fino alla fondazione di Tublat.com, dimostra come la passione, la determinazione e l’innovazione possano partire anche da piccole realtà.

Ma il messaggio di Gianluca va oltre la sua carriera: è un invito a tutti gli abitanti di Sant’Agata de’ Goti e della Valle Caudina a credere nelle proprie capacità. «Se riesco io, partendo da qui, con le sfide quotidiane, vuol dire che anche altri giovani possono sognare in grande – ha aggiunto – Non serve andare lontano per costruire qualcosa di grande: la determinazione e le idee nascono dentro ognuno di noi».

L’intervista ha acceso i riflettori sulla città, facendo riscoprire il valore del territorio e della comunità. Gianluca ha dimostrato che è possibile coniugare tradizione e innovazione, portando il nome di Sant’Agata de’ Goti sul palcoscenico nazionale e internazionale.

Oggi, gli abitanti del borgo hanno un motivo in più per sentirsi orgogliosi: il loro paese non è solo un luogo da visitare, ma un terreno fertile da cui possono nascere grandi storie. E chiunque, seguendo l’esempio di Gianluca, può trasformare i propri sogni in realtà, con radici solide e uno sguardo rivolto al futuro.