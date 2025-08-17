Claudio Baglioni ricorda Pippo Baudo: «Era il più grande, SuperPippo»

Claudio Baglioni si unisce al coro di omaggi per la scomparsa di Pippo Baudo, definendolo con parole di grande affetto e ammirazione. «Ci ha scoperto tutti e tutti, senza di lui, siamo più scoperti» – ha scritto il cantautore, ricordando la straordinaria capacità del conduttore di valorizzare e lanciare talenti.

Baglioni lo ha descritto come un uomo «attento, curioso, appassionato, laborioso, versatile, spiritoso, colto, meticoloso», capace di essere molto più delle tante cose realizzate in televisione. «Sarebbe riuscito a far bene anche altro, oltre la tv, se questa non l’avesse accaparrato» – ha sottolineato.

Il ricordo si conclude con un tributo che racchiude l’essenza del conduttore più amato dagli italiani: «È stato un grande. SuperPippo. Davvero il più grande. È stato grandioso».