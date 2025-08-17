Freedom rinviato per omaggio a Pippo Baudo: Giacobbo lo ricorda con affetto

La scomparsa di Pippo Baudo ha colpito profondamente il mondo della televisione italiana. Per questo motivo, la puntata prevista questa sera di Freedom non andrà in onda: al suo posto Rete 4 trasmetterà uno speciale di Zona Bianca interamente dedicato alla vita e alla carriera del grande conduttore.

L’appuntamento con il programma di Roberto Giacobbo è soltanto rimandato: Freedom andrà in onda eccezionalmente martedì 19 agosto alle ore 21.20, sempre su Rete 4.

«Grazie sempre a voi tutti – ha scritto Giacobbo – e vorrei mandare un ricordo affettuoso e pieno di personale affetto e gratitudine al grande Pippo Baudo».