Politicamente Scorretto Speciale: la voce della radio per raccontare l’eredità di Pippo Baudo

Domani, lunedì 18 agosto alle ore 9.30, via web qui andrà in onda uno speciale alla figura di Pippo Baudo all’interno del programma Politicamente Scorretto Speciale, condotto da Domenico Nardo.

Accanto al conduttore interverranno Maurizio Bonanno, giornalista e direttore di Vivipress e Telespazio TV, e Antonio Nesci, editore e direttore del quotidiano La Prima Pagina e del relativo network editoriale che raccoglie numerosi portali tematici e testate giornalistiche.

Un appuntamento per ripercorrere, con testimonianze e riflessioni, l’eredità lasciata dal grande maestro della televisione italiana.

In foto di copertina Maurizio Bonanno. Di seguito Pippo Baudo, Domenico Nardo e Antonio Nesci