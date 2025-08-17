Da New York, Attilio Carbone festeggia 61 anni di “Melodie Italiane”: ospiti Massimo Martire e Pino Cinquegrana

Una voce che da oltre sei decenni accompagna la comunità italiana d’oltreoceano. Attilio Carbone, storico conduttore di Melodie Italiane, trasmissione radiofonica in onda da New York da ben 61 anni, ha annunciato i prossimi appuntamenti speciali del suo programma.

Oggi, domenica alle 21:30 (ora italiana) il microfono di Melodie Italiane ospiterà il Dott. Massimo Martire, volto e voce della televisione Canale Italia. Subito dopo, alle 22:00, sarà la volta del Prof. Pino Cinquegrana, illustre docente, scrittore e giornalista originario di Maierato (Calabria), che entrerà ufficialmente a far parte della squadra fissa della trasmissione domenicale.

Carbone ha espresso profonda gratitudine al professore per aver accettato l’invito: “Grazie Professore per il grande onore accordatomi” – ha dichiarato.

Gli ascoltatori potranno seguire la puntata dall’estero sul sito www.am1240wgbb.com, su kalabriatv.it e sui canali social. Negli Stati di New York, New Jersey, Pennsylvania e Connecticut la trasmissione è disponibile sulle frequenze 1240 AM e 95.9 FM.

Carbone ha inoltre ricordato un appuntamento importante: il 7 settembre alle ore 6:00 (ora italiana) sarà ospite di Massimo Martire nella trasmissione televisiva di Canale Italia, per ripercorrere le tappe di una carriera radiofonica che il prossimo 9 ottobre festeggerà 61 anni esatti.

Concludendo il suo messaggio dalla “Grande Mela”, Carbone ha invitato il pubblico a continuare a seguire e a diffondere Melodie Italiane: “Ascoltate e fate ascoltare. Grazie amici per l’ascolto”.