Massimo Martire e Canale Italia stamattina ricordano Pippo Baudo in diretta

Un messaggio carico di emozione quello di Massimo Martire, conduttore di Notizie Oggi su Canale Italia. Stamattina, profondamente addolorato per la scomparsa di Pippo Baudo, ha voluto rendere omaggio al grande maestro della televisione italiana anche attraverso un post sui social.

«La bella televisione! – ha scritto Martire – Mi sarebbe piaciuto fare una trasmissione con Pippo Baudo. Ora lui la farà con Mike, Corrado, Raimondo Vianello».

Martire sarà in onda oggi, domenica dalle 6 alle 9 su Canale Italia e Sky 913, portando con sé il ricordo e l’insegnamento di un uomo che ha fatto la storia del piccolo schermo.