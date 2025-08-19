La laurea a Napoli: un viaggio tra riti e tradizioni che raccontano una cultura

La laurea è uno dei momenti più significativi nella vita di ogni giovane, ma per le famiglie napoletane assume un valore che va oltre il semplice traguardo accademico. A Napoli, come in molte altre città d’Italia, il giorno della laurea è un evento da celebrare con grande enfasi, ma qui, tra vicoli e piazze, ogni fase della festa è avvolta da tradizioni e riti che raccontano storie di famiglia, orgoglio e, spesso, di sacrificio.

La preparazione per la laurea inizia ben prima del giorno dell’esame finale. In molte famiglie napoletane, il momento del raggiungimento del titolo di studio non è solo una questione personale, ma un evento che coinvolge tutta la famiglia e diventa un simbolo di crescita collettiva. La figura del laureato è rispettata come quella di una persona che, grazie alla sua determinazione e impegno, è riuscita a raggiungere un traguardo ambito e simbolico per ogni famiglia.

Non è raro che, durante gli anni di studio, i parenti più stretti, in particolare i nonni e i genitori, si incarichino di fare sacrifici per supportare economicamente e moralmente il giovane studente. L’arrivo della laurea diventa, quindi, il coronamento di un lungo cammino che unisce affetto, speranze e aspettative. Proprio per questo, l’evento non si limita alla consegna del titolo accademico, ma si trasforma in una festa che celebra non solo il laureato, ma anche l’impegno di chi l’ha accompagnato lungo questo percorso.

Un aspetto fondamentale che rende unica la laurea napoletana è l’usanza di “scendere in piazza” dopo la discussione della tesi. Il giorno della laurea, i neo-laureati indossano il tradizionale abito accademico con il tocco, ma non appena il titolo è consegnato, il rito si sposta in strada. È usanza che il laureato, accompagnato dai familiari e dagli amici, faccia un giro per il centro storico della città, a cominciare da Piazza del Plebiscito, il cuore pulsante di Napoli. Qui, è tradizione fare un brindisi con champagne, che si protrae fino a tarda sera, quando amici e parenti si ritrovano in una tavola imbandita per festeggiare.

Le celebrazioni familiari sono altrettanto significative. Durante il pranzo di laurea, non possono mancare piatti tipici della cucina napoletana, come la pizza, la pasta alla genovese o la famosa sfogliatella. È impensabile, infatti, festeggiare senza condividere con la famiglia un pasto che sia tanto sostanzioso quanto simbolico. Questo momento di convivialità, spesso accompagnato da brindisi e risate, diventa il fulcro della festa, che si svolge in un’atmosfera di calore e accoglienza tipicamente partenopea.

In aggiunta, c’è il cosiddetto “rito del cappello”. Si tratta di un’usanza che prevede che, dopo la discussione della tesi, il laureato riceva un cappello, o più spesso una corona, decorato con nastri colorati che rappresentano la sua facoltà. La famiglia, durante la cerimonia in famiglia, poggia il cappello sulla testa del neo-laureato, simbolizzando la conclusione del suo percorso accademico e l’inizio di una nuova fase della sua vita.

Un altro elemento distintivo delle lauree napoletane è la presenza della musica. Non è raro che la festa venga accompagnata dalle note di una serenata tradizionale, eseguita dal vivo, che allieta la giornata e sottolinea la gioia e l’emozione del momento. La musica napoletana, con la sua melodia dolce e intensa, fa da sfondo a quella che è, di fatto, una delle giornate più importanti per ogni giovane e per la sua famiglia.

Infine, ma non meno importante, c’è il momento in cui la famiglia prepara il “diploma” simbolico. Si tratta di un documento che, pur non avendo valore legale, viene redatto dai familiari, con una scrittura affettuosa e orgogliosa, per ricordare a tutti che il laureato è il frutto del lavoro e dei sacrifici di tutta la famiglia. È una sorta di “omaggio” che il laureato conserva come ricordo del cammino che ha intrapreso e che, in alcuni casi, diventa una tradizione da tramandare alle generazioni successive.

La laurea a Napoli, insomma, non è solo un titolo accademico: è una festa della famiglia, della comunità, dei sacrifici e delle speranze che si realizzano. Ogni famiglia napoletana vive questo momento con un’intensità particolare, perché la laurea è il simbolo di un percorso che affonda le sue radici nel calore e nell’affetto della tradizione. Celebrarla significa, infatti, celebrare l’unione e il legame che la città ha con le sue radici, ma anche con il futuro, ricco di opportunità, di sfide e di sogni da realizzare.