Paolo Carbone (Unipg) alla cerimonia di apertura di MeSSAC 2025 in Cina

Il professor Paolo Carbone dell’Università degli Studi di Perugia ha partecipato alla cerimonia di apertura di MeSSAC 2025, svoltasi a Hangzhou, presso la Beihang University.

L’evento rappresenta una delle principali piattaforme internazionali per la ricerca e lo sviluppo nel settore scientifico e tecnologico, offrendo occasioni di confronto tra studiosi, ricercatori e istituzioni accademiche di tutto il mondo.

Carbone ha sottolineato come la presenza a MeSSAC costituisca una grande opportunità per stringere accordi di collaborazione scientifica con partner di una regione del pianeta caratterizzata da una fortissima spinta all’innovazione e alla crescita tecnologica.

La partecipazione di Carbone conferma la strategia di apertura internazionale e il suo impegno a sviluppare progetti di ricerca condivisi in un contesto sempre più globale e interconnesso.