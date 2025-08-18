Primantenna FM: novità in arrivo e un 2028 speciale per i 50 anni di storia

Gli amici di Primantenna FM non vanno mai davvero in vacanza. L’editore Luca Giommini e lo staff della storica emittente perugina stanno infatti preparando grandi sorprese per gli ascoltatori. La radio, punto di riferimento per Perugia e l’Umbria, si avvicina a un traguardo prestigioso: nel 2028 festeggerà mezzo secolo di trasmissioni, un anniversario che rappresenta un autentico vanto per il territorio.

Come ricorda il promo in onda in questi giorni, la squadra di Primantenna si sta concedendo solo una breve pausa estiva, in attesa di un autunno carico di novità. Tra queste spicca l’arrivo di un nuovo appuntamento settimanale: dal 10 settembre, ogni mercoledì dalle 22 alle 23, debutterà “B-Side – L’altro lato della musica”, programma condotto da Antonio Lusi, pronto a offrire al pubblico una prospettiva originale e fuori dagli schemi sul panorama musicale.

Un segnale chiaro: Primantenna FM guarda al futuro con lo stesso entusiasmo che l’ha accompagnata per decenni, confermandosi come una voce viva, radicata e sempre innovativa nel cuore dell’Umbria.

Per aggiornamenti e palinsesto completo: www.primantennafm.com.