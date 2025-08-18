Pizzo Calabro, grande evento musicale il 18 agosto con la DJ Performance di DEV

Sarà una serata di musica e spettacolo quella in programma a Pizzo Calabro il prossimo 18 agosto 2025. Nella suggestiva cornice delle Terrazze del Castello Murat, a partire dalle 21.00, andrà in scena la DJ Performance di DEV, artista emergente della scena elettronica e protagonista di eventi che uniscono innovazione e intrattenimento.

L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune di Pizzo Calabro – Assessorato agli Eventi, si inserisce nel calendario estivo che anima la città tirrenica, offrendo al pubblico un’esperienza musicale immersiva.

La serata, che vedrà DEV proporre il suo progetto “Ultimate DJing”, è realizzata con la collaborazione di Talent Hub Web Radio e avrà come official partner Radio LatteMiele Calabria, media storico sempre vicino agli eventi culturali e musicali del territorio.

Un’occasione speciale per residenti e turisti, che avranno la possibilità di vivere una notte di grande musica in uno dei luoghi più affascinanti della Calabria, tra il mare e la storia del Castello Murat.