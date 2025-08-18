Ostuni: Buon compleanno ad Alessandro Nardelli!

Oggi Alessandro Nardelli, fondatore e anima di In Puglia 24, spegne le candeline e condivide un messaggio che è tutto un programma di vita:

“Ogni anno nel giorno del mio compleanno faccio bilanci e puntualmente la vita mi sorprende con novità inaspettate. Quindi, quest’anno niente calcoli: voglio solo essere felice e continuare a costruire la mia strada”.

Parole che raccontano un percorso fatto di passione, determinazione e voglia di crescere, senza mai smettere di lasciarsi sorprendere.

Da parte nostra, un augurio speciale ad Alessandro: che la felicità che desideri ti accompagni ogni giorno, insieme a nuove sfide da vincere e sogni da realizzare.

Buon compleanno, Alessandro!