Ci lascia Tonino Bisogni, signore d’altri tempi

di Giuseppe Sarlo *

Un’altra Cara persona ci lascia. È Tonino Bisogni. Era una gran bella e gentile persona, straordinario amante della famiglia e del lavoro. Vibo e dintorni, in fondo, gli devono qualcosa se è vero che è stato docente negli Istituti superiori, serio imprenditore edile ed un apprezzato cittadino, amato da tutti, ricco di buon senso e passione per la storia di questo territorio. Alla moglie Antonella, ai figli Titta con la moglie Angela , a Katiuscia con il compagno Paolo a Marco con la moglie Alessandra, agli splendidi e adorati nipotini, in questo momento di avvilente tristezza, la nostra più affettuosa vicinanza.