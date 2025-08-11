Vibo Valentia – Stalker viola i domiciliari: disposto il carcere

Gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Vibo Valentia, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari per stalking ai danni dell’ex compagna.

La vicenda ha origine dalla denuncia presentata dalla donna, che in forte stato di agitazione aveva segnalato alle forze dell’ordine di subire ripetute condotte persecutorie da parte dell’ex compagno. Inizialmente il G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia aveva imposto al sospettato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, misura poi aggravata con i domiciliari dopo che l’uomo era stato sorpreso più volte a transitare nei pressi del suo luogo di lavoro.

Il 7 agosto 2025, l’indagato è stato nuovamente arrestato in flagranza di evasione: nonostante fosse agli arresti domiciliari, si era recato in auto nei pressi del posto di lavoro della donna. Alla luce delle reiterate violazioni, il giorno successivo il giudice, in udienza di convalida, ha disposto la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere.

L’ordine è stato eseguito nel pomeriggio dell’8 agosto dagli agenti della Polizia di Stato, ponendo fine – almeno per ora – alla sequenza di trasgressioni.