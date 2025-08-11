Colamaio, l’estate dei sogni: tra mare, capanne e amori scritti sulla sabbia

di Vittoria De Caria *

Partono i bastimenti per terre assai luntane…

Partono i camion per spiagge a noi vicine…

La festa di San Foca si è conclusa.

I camion carichi di teloni, pali , piccoli utensili per una cucina da campeggio sono pronti.

Si parte e si arriva a Colamaio 2.

La gioia è incontenibile!!!

Tutti sono impegnati nel costruire la nostra capanna fatta con un telone impermeabile, il fresco costruito con canne e in un angolo il cucino, una cassa di legno, un tavolo, le padelle per fare pipi e patate, una tegame rigorosamente di coccio, una pentola per la pasta e qualche oggetto necessario per trascorrere 15 giorni al mare.

Che meraviglia!!!

Non abbiamo necessità di molti vestiti, costume, uno è sufficiente.

Le ciabatte e tutto è pronto per la nostra avventura a Colamaio.

Noi ragazze, con l’ entusiasmo negli occhi, guardiamo gli uomini che si adoperano per infilare i pali dove poi stenderanno il telone.

La vera vacanza!!!

Sabbia, mare e ci sentiamo padroni del Mondo.

La sera arriva presto e tutti intorno a giocare , a cantare, a ridere di cuore perché ci aspettava un futuro ricco di aspettative.

Il cuore batte d’amore e si va in cerca del ragazzo che ci ha conquistato il cuore.

Basta un sorriso e sembra di afferrare il cielo con un dito.

I profumi di sughi con pomodoro fresco e basilico riempie le capanne.

Si prepara la padellata di pipi e patate.

Melanzane scaldate con aceto, aglio e menta.

I veri profumi siamo noi giovani che con la nostra allegria rendiamo magico il nostro spazio

Non abbiamo bisogno di telefonini, non ci servono che il pane inzuppato nel sugo .

Evviva, tutti nell’ acqua a schizzarci e il luogo si trasforma in un ” residence” a …tante stelle.

Sì, le stelle illuminano i volti e cerchiamo lo sguardo di chi ha rapito il nostro cuore.

Questa è stata la mia estate di giovane ragazza con un cuore gonfio di obiettivi, gli occhi lucidi per la felicità e la canzone…ho scritto t’ amo sulla sabbia …e il vento se le portata via…lo scritto poi nel mio cuore ed è rimasto lì per tanto tempo…

L’ incantesimo dei ricordi finisce e mi ritrovo seduta nel mio giardino, con la foto del mio principe in Cielo accanto e con nel cuore la malinconia e una nostalgia canaglia

Le foto sono fornite da Franco Torchia