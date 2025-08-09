Tra mito e memoria: Pino Cinquegrana svela l’universo popolare dei ‘Quaderni di Nonna Pina’

Questa sera, alle ore 17, presso il Cas Falcone Borsellino, l’antropologo Pino Cinquegrana parlerà dell’opera “I quaderni di Nonna Pina” della ricercatrice Maria Antonietta Silvaggio.

Quale è la chiava di lettura della complessa opera della ricercatrice M. Antonietta Silvaggio?

Parliamo di un’opera complessa che si richiama ai modelli della paremiografia e della paremiologia seguendo i canoni di studiosi che hanno segnato la storia antropica italiana e regionale, basta pensare all’opera di Luigi Maria Lombardi Satriani come “Diritto egemone e diritto popolare” scritto insieme a Mariano Meligrana o ancora a “Il Ponte di San Giacomo” in cui vi è tutta una visione della sentire popolare che ha segnato le storie multiple della letteratura medidionalista.

Quali sono gli ingredienti letterari dell’opera “I quaderni di nonna Pina”?

Dal Mos maiorum, ai Canti Ossianici, da Frazier a Spencer, da Macpherson a Malinovskyi. Un europeismo letterario che comunque entra dopo il preromanticismo a diventare attenzione verso il popolo, il suo pensiero, le sue narrazioni, i suoi comportamenti, la lingua dialettale, i racconti e i riti magici e quant’altro ripresi da movimento tedesco con Herder, da quello francese con Le Goff, con autori italiani come Giovanbattista Basile e molti altri.

Come si regionalizza tutto questo?

A partire dall’Ottocento folkloristi, studiosi di tradizioni popolari, antropologi, sociologi, dialettologi videro nel mondo contadino i depositari di autenticità e spontaneità in contrapposizione della fredda relazionalità illuminista. Questo portò ad una esaltazione della cultura popolare attraverso la riscoperta di leggende, canti, filastrocche, riti religiosi e molto altro che la Silvaggio, nella sua opera ha organizzato con lettura scientifica, singoli momenti della comunità di San Gregorio d’Ippona, restituendo identità e memoria alla comunità studiata ma anche per estensione alla calabresità del Mediterraneo.