“Freedom – Oltre il confine” alla scoperta del Monte Amiata e del misterioso mercurio

Un viaggio tra scienza, storia e leggenda alla scoperta di uno dei metalli più affascinanti della natura: il mercurio. Conosciuto fin dall’antichità come “argento liquido” per il suo colore e la sua forma fluida, il mercurio è stato associato a divinità, pianeti e processi alchemici, diventando uno degli elementi simbolo della Grande Opera.

Nonostante la sua rarità, esistono nel mondo pochi luoghi dove può essere estratto, e uno di questi si trova in Italia: il Monte Amiata, in Toscana, considerato una delle aree estrattive più importanti d’Europa.

A guidare i telespettatori in questa affascinante esplorazione sarà Roberto Giacobbo, che nella nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, in onda domenica 10 giugno su Rete4, racconterà la storia, le curiosità e i segreti legati a questo metallo enigmatico.

Il programma, noto per i suoi approfondimenti su misteri e meraviglie del mondo, proporrà immagini suggestive, testimonianze e documenti che svelano come il Monte Amiata sia stato non solo un centro estrattivo, ma anche un luogo dove scienza e mito si intrecciano.