Radio Onda Verde: edizione speciale di “Politicamente Scorretto” con ospite Paolo Milocco

Domenica 10 agosto, dalle 10:20 alle 11:00, Radio Onda Verde (98 Mhz) proporrà un’edizione straordinaria di Politicamente Scorretto, il programma di approfondimento culturale e sociale condotto da Domenico Nardo. La puntata, trasmessa in diretta anche in video su Facebook e tramite app, vedrà come ospite in studio Paolo Milocco, attore, regista e poeta.

L’incontro sarà l’occasione per presentare due eventi di rilievo internazionale che si svolgeranno il 23 agosto nella suggestiva cornice del Potamaki Beach Hotel sull’isola di Corfù: la seconda edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Corfù, la culla dei poeti” e il Corfù International Film Festival. Due manifestazioni che promettono di celebrare l’arte, la creatività e lo scambio culturale in un contesto di grande fascino mediterraneo.