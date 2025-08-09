Lutto a Perugia, il Team Vannacci piange Johnny Presciuttini

Profondo cordoglio nel movimento e nel Team Vannacci Boncambi di Perugia per la scomparsa improvvisa di Johnny Presciuttini, socio e amico molto stimato. La notizia, giunta ieri pomeriggio, ha lasciato sgomenti compagni di squadra, amici e conoscenti.

Presciuttini, giovane e punto di riferimento per chiunque avesse bisogno di aiuto, viene ricordato per la sua disponibilità e il suo grande cuore. «Non era solo un amico e un socio del Movimento, ma una presenza sicura per tutti», scrive il team in una nota.

Le cause del decesso non sono ancora chiare e saranno accertate nelle prossime ore. In questo momento di dolore, il gruppo si stringe attorno alla famiglia e agli amici più cari, sottolineando come la perdita lasci «un vuoto autentico e incolmabile».

«Perdiamo un esempio di vera umanità – si legge ancora –. Il suo grande cuore resterà impresso in ciascuno di noi e in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Riposa in pace, Johnny».