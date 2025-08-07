Franco Torchia e Pino Cinquegrana ospiti di “Politicamente Scorretto”. Il 12 agosto il debutto del Premio Internazionale a Francavilla Angitola

Puntata speciale quella andata in onda ieri su Radio Onda Verde, durante il programma “Politicamente Scorretto”, condotto da Domenico Nardo. Ai microfoni dell’emittente calabrese sono intervenuti Franco Torchia e Pino Cinquegrana, ideatore il primo e promotore il secondo della prima edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago, in programma il prossimo 12 agosto.

Durante la trasmissione si è parlato del valore culturale e simbolico dell’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare personalità impegnate nella promozione della cultura, del territorio e del dialogo civile, in Italia e all’estero. Un riconoscimento che prende vita nel cuore della Calabria, a Francavilla Angitola, con l’ambizione di diventare un appuntamento annuale di riferimento.

Torchia e Cinquegrana hanno illustrato i dettagli dell’evento, sottolineando l’entusiasmo con cui la comunità locale ha accolto l’iniziativa e anticipando la presenza di ospiti di prestigio e momenti di grande intensità.

“Un ringraziamento sentito a Domenico Nardo per l’ospitalità e l’aver puntato i riflettori sul Premio Internazionale ‘Francavilla Città del Drago’ e sul nostro antico borgo – ha dichiarato Franco Torchia – ricco di storia e tradizioni, di leggende e draghi, di atti devozionali e consuetudini non scritte, di bellezze paesaggistiche e resti di palazzi gentilizi come di conventi, di chiese che custodiscono un interessante patrimonio artistico. Grazie a Radio Onda Verde!”

Domenico Nardo, voce storica della radio, ha guidato la conversazione con il consueto stile diretto e appassionato, offrendo agli ascoltatori uno sguardo privilegiato su un progetto che unisce radici e visione, identità locale e apertura internazionale. L’appuntamento è ora per il 12 agosto, giorno in cui Francavilla Angitola si trasformerà nella “Città del Drago”, accendendo i riflettori su una Calabria che sa raccontarsi con orgoglio e qualità.