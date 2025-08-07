Franco Torchia e Pino Cinquegrana ospiti di “Politicamente Scorretto”. Il 12 agosto il debutto del Premio Internazionale a Francavilla Angitola

Calabria, Politica

Puntata speciale quella andata in onda ieri su Radio Onda Verde, durante il programma “Politicamente Scorretto”, condotto da Domenico Nardo. Ai microfoni dell’emittente calabrese sono intervenuti Franco Torchia e Pino Cinquegrana, ideatore il primo e promotore il secondo della prima edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago, in programma il prossimo 12 agosto.

Durante la trasmissione si è parlato del valore culturale e simbolico dell’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare personalità impegnate nella promozione della cultura, del territorio e del dialogo civile, in Italia e all’estero. Un riconoscimento che prende vita nel cuore della Calabria, a Francavilla Angitola, con l’ambizione di diventare un appuntamento annuale di riferimento.

Torchia e Cinquegrana hanno illustrato i dettagli dell’evento, sottolineando l’entusiasmo con cui la comunità locale ha accolto l’iniziativa e anticipando la presenza di ospiti di prestigio e momenti di grande intensità.

“Un ringraziamento sentito a Domenico Nardo per l’ospitalità e l’aver puntato i riflettori sul Premio Internazionale ‘Francavilla Città del Drago’ e sul nostro antico borgo – ha dichiarato Franco Torchia – ricco di storia e tradizioni, di leggende e draghi, di atti devozionali e consuetudini non scritte, di bellezze paesaggistiche e resti di palazzi gentilizi come di conventi, di chiese che custodiscono un interessante patrimonio artistico. Grazie a Radio Onda Verde!”

Domenico Nardo, voce storica della radio, ha guidato la conversazione con il consueto stile diretto e appassionato, offrendo agli ascoltatori uno sguardo privilegiato su un progetto che unisce radici e visione, identità locale e apertura internazionale. L’appuntamento è ora per il 12 agosto, giorno in cui Francavilla Angitola si trasformerà nella “Città del Drago”, accendendo i riflettori su una Calabria che sa raccontarsi con orgoglio e qualità.