Francioso Comunicazione firma “Serrespiri”, la nuova campagna per il Parco Regionale delle Serre

Il Parco Regionale delle Serre si racconta con una nuova veste comunicativa. Si chiama “Serrespiri” la campagna di comunicazione integrata appena lanciata e firmata da Francioso Comunicazione, agenzia specializzata nella valorizzazione territoriale. Un progetto ambizioso, ideato per restituire visibilità e respiro – è il caso di dirlo – a uno dei polmoni verdi più preziosi d’Europa: il Bosco Archifòro, cuore antico e silenzioso del Parco, tra i più suggestivi e meno conosciuti del Mezzogiorno.

La campagna, frutto di una strategia creativa e multicanale, mira a trasformare l’esperienza del Parco in un viaggio immersivo nei sensi e nel tempo: tra abeti bianchi monumentali, sentieri senza tempo e silenzi millenari. “Serrespiri” è pensata non solo per promuovere il patrimonio naturalistico, ma per restituirgli voce, visibilità e soprattutto relazione con il pubblico.

La diffusione è capillare e mirata:

su tutti gli spazi digitali pubblicitari della Calabria

sui canali social

e sul sito ufficiale del Parco Regionale delle Serre.

L’obiettivo della campagna è duplice: valorizzare un tesoro naturalistico senza tempo e trasformare la visita al Parco in una vera e propria esperienza sensoriale, capace di coinvolgere cittadini, scuole, turisti e amanti del benessere lento. Un nuovo modo di raccontare la natura, non come sfondo, ma come protagonista viva di un racconto fatto di emozioni, respiro e bellezza.

Con “Serrespiri”, il Parco Regionale delle Serre si candida a diventare non solo una meta da visitare, ma un luogo da sentire.