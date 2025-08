Quando la voce di WGBB incontra le immagini di Canale Italia: Massimo Martire e Attilio Carbone uniscono New York, Rubano, Dolo e Cosoleto in un grande evento radio-televisivo

Dolo, Rubano, Cosoleto e New York: quattro luoghi apparentemente distanti, ma destinati a incontrarsi grazie alla magia della comunicazione e della cultura italiana nel mondo. La città natale di Massimo Martire, la sede televisiva di Canale Italia a Rubano, il paese di origine di Attilio Carbone a Cosoleto e la storica emittente WGBB Radio di New York saranno interconnessi in un evento straordinario.

Giovedì 7 agosto 2025, alle ore 06:00 italiane, Massimo Martire ospiterà in diretta televisiva italiana ed europea il gigante della radio italoamericana, Attilio Carbone (a sua volta Martire a breve sarà in diretta negli Stati Uniti d’America). Un incontro epocale che celebra insieme 105 anni di esperienza tra radio e televisione: 60 anni per Carbone, voce storica di WGBB, e 45 per Martire, volto e direttore artistico di Canale Italia.

Massimo Martire: la voce di Dolo che illumina radio e televisione di Canale Italia

Massimo Martire è una delle voci più apprezzate e riconosciute nel panorama mediatico italiano contemporaneo. Nato a Dolo, in provincia di Venezia, Martire ha trasformato la sua passione per la comunicazione in una carriera brillante che lo ha portato a diventare direttore artistico di diverse radio del gruppo Canale Italia e conduttore televisivo di rilievo.

Fin da giovanissimo, durante gli anni della scuola media, Massimo ha iniziato a coltivare il suo amore per la comunicazione, portando dediche e messaggi alle emittenti locali del suo paese. Da allora, la sua dedizione non si è mai affievolita, trasformandosi in un percorso professionale ricco di successi e riconoscimenti.

Oggi, Massimo Martire è il direttore artistico di diverse emittenti radiofoniche di Canale Italia, ma è soprattutto noto per la conduzione del programma televisivo Notizie Oggi, in onda su Canale Italia. In questo ruolo, Martire unisce la sua capacità comunicativa a una profonda sensibilità nel raccontare storie di attualità, coinvolgendo il pubblico con professionalità e passione.

Il legame con la sua città natale, Dolo, è un elemento centrale nella sua identità. Questa cittadina veneta, con la sua storia, la sua cultura e la sua comunità vivace, rappresenta per Martire un punto fermo da cui trarre ispirazione. Come una voce che attraversa il territorio, Massimo riesce a portare un pezzo di Dolo nelle case degli italiani, facendo sentire l’intimità e la vicinanza di un paese che, pur piccolo, ha un grande cuore.

In un panorama mediatico in continua evoluzione, Massimo Martire mantiene salde le sue radici, ricordando sempre che dietro ogni frequenza radio e ogni canale televisivo c’è la possibilità di costruire ponti culturali e umani. Grazie alla sua esperienza e al suo entusiasmo, continua a illuminare le onde radio e le immagini televisive, facendo di Canale Italia non solo un gruppo mediatico, ma un vero e proprio luogo di incontro e condivisione.

Attilio Carbone: la voce italoamericana che collega Cosoleto al mondo attraverso la musica

Attilio Carbone è una figura di riferimento per la comunità italoamericana di Long Island e, più in generale, per gli appassionati della cultura italiana negli Stati Uniti. Producer e annunciatore del programma Melodie Italiane su WGBB Radio, Carbone da decenni porta nelle case degli ascoltatori americani la ricchezza della musica, dell’arte e della gastronomia italiane, con un’attenzione particolare alle radici calabresi.

Nato e cresciuto nella tradizione italoamericana, Attilio Carbone non ha mai dimenticato le sue origini italiane, e in particolare il legame con Cosoleto, piccolo comune situato nella suggestiva Piana di Gioia Tauro, in Calabria. Questa terra d’origine rappresenta per lui un punto di riferimento culturale e affettivo profondo, che riaffiora in ogni trasmissione del suo programma.

Melodie Italiane, in onda ogni domenica pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 (in Italia ascoltabile via app dalle 21:00 alle 24:00 per via del fuso orario) su WGBB (95.9 FM / 1240 AM), è molto più di un semplice show musicale. È un viaggio ideale che riconnette Carbone e i suoi ascoltatori alla bellezza e alla ricchezza della cultura italiana. Attraverso la selezione di successi musicali, interviste a ospiti speciali del mondo delle arti e della gastronomia, Attilio racconta storie, emozioni e tradizioni, mantenendo viva una cultura che attraversa oceani e generazioni.

Il legame con Cosoleto emerge in modo particolare nella sua attenzione alla cultura calabrese, alle tradizioni, alle storie di emigrazione che hanno segnato non solo la sua famiglia, ma anche molte altre comunità italoamericane. La Piana di Gioia Tauro, con i suoi paesaggi collinari, l’olivicoltura e la storia millenaria, è per Carbone una fonte di ispirazione e orgoglio.

La lunga carriera di Attilio Carbone su WGBB rappresenta un ponte culturale che unisce la Calabria e l’Italia intera con la vasta e vivace comunità italiana negli Stati Uniti. In un’epoca in cui l’identità culturale può facilmente perdersi tra le pieghe della globalizzazione, Carbone, con la sua voce e la sua passione, ricorda a tutti l’importanza di mantenere vivi i legami con le proprie radici.