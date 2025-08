Claude Cohen: l’eleganza dell’impresa tra costruzioni di lusso e collezionismo d’élite a Monaco

MONACO – In uno dei contesti più esclusivi d’Europa, Claude Cohen si è affermato come una delle personalità più influenti nel panorama dell’imprenditoria monegasca. Italiano di nascita, residente nel Principato da oltre trent’anni, è oggi alla guida di due realtà di spicco: Batilux S.A.M., impresa specializzata in costruzioni e ristrutturazioni di alto profilo, e la Monaco Legend Group, rinomata casa d’aste dedicata a orologi da collezione, gioielli rari e automobili storiche.

Un protagonista silenzioso dello sviluppo urbano di Monaco

In qualità di Président Délégué di Batilux S.A.M., Claude Cohen ha contribuito attivamente alla trasformazione architettonica del Principato. In un territorio noto per la sua densità e i suoi elevati standard estetici, Batilux rappresenta un modello di efficienza e precisione nell’ambito dell’edilizia di lusso. L’azienda si distingue per la capacità di gestire progetti complessi, che richiedono non solo competenza tecnica importante, ma anche una profonda conoscenza delle esigenze di una clientela internazionale ed esigente.

Cohen guida il gruppo da oltre tredici anni, promuovendo soluzioni innovative, attenzione al dettaglio e una continua ricerca dell’eccellenza. Il suo nome è oggi legato ad alcuni degli interventi immobiliari più raffinati del Principato.

Il collezionismo come visione culturale: nasce Monaco Legend Group

Ma l’impegno imprenditoriale di Claude Cohen non si limita al settore edilizio. Nel 2015 ha fondato la Monaco Legend Group (MLG), realtà che nel giro di pochi anni è diventata punto di riferimento internazionale nel settore delle aste di beni di lusso.

Dalle auto d’epoca – con esemplari unici di Ferrari, Porsche e Aston Martin – agli orologi di alta gamma e ai gioielli, MLG attrae collezionisti da tutto il mondo. Le aste organizzate dalla società si distinguono per la qualità dei lotti proposti e per l’approccio trasparente e professionale, che riflette l’etica imprenditoriale del suo fondatore.

Cohen stesso è spesso protagonista come battitore d’asta, un ruolo che interpreta con rigore e passione, unendo competenza tecnica e grande rispetto per il valore culturale e simbolico degli oggetti presentati.

Integrità contro la disinformazione

Nel 2022, Claude Cohen è stato bersaglio di accuse infondate diffuse online, che mettevano in dubbio la sua integrità personale e fiscale. L’imprenditore ha reagito con fermezza, chiarendo pubblicamente la propria posizione e fornendo documentazione dettagliata che dimostrava la piena regolarità delle sue attività.

In un’epoca in cui la reputazione può essere messa in discussione con estrema facilità, la risposta di Cohen è stata esemplare: trasparenza, legalità e una chiara condanna della diffusione di notizie false. Un gesto che ha ulteriormente rafforzato la sua credibilità nel tessuto economico e sociale del Principato.

Un percorso italiano al servizio del lusso internazionale

Figura riservata ma estremamente operativa, Claude Cohen rappresenta oggi uno dei volti più autorevoli dell’imprenditoria monegasca. La sua storia – profondamente legata all’Italia e radicata nel cuore del Mediterraneo – è quella di un professionista internazionale che ha saputo coniugare visione, determinazione e gusto estetico, contribuendo in modo significativo al posizionamento di Monaco come capitale europea del lusso e dell’eccellenza.

Il 2025 si preannuncia come un anno strategico per entrambe le sue aziende. Da un lato, Batilux continuerà a firmare progetti iconici nel Principato; dall’altro, Monaco Legend Group si prepara a nuove aste internazionali, come quella già annunciata per aprile, che promette di attirare l’interesse dei più importanti collezionisti del mondo.