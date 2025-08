L’Italia sul podio degli Aiuti di Stato: come il PNRR e le nuove regole UE disegnano la strategia industriale

La politica industriale italiana si gioca oggi su un crinale delicato, in equilibrio tra le rigide regole europee sulla concorrenza e la necessità di sostenere il sistema-Paese. In questo scenario, l’Italia agisce da protagonista, forte di una capacità di spesa che la colloca ai vertici continentali e della leva senza precedenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’allocazione di queste ingenti risorse non è più solo una questione economica, ma una scelta strategica che sta definendo il posizionamento competitivo e geopolitico per il prossimo decennio.

La strategia nazionale sul sostegno pubblico si rivela un intreccio complesso, dove i dati quantitativi, che ci posizionano ai vertici europei, si fondono con la spinta qualitativa del PNRR. Questa dinamica opera all’interno delle nuove coordinate tracciate dall’UE, completandosi con un supporto vitale al tessuto imprenditoriale, recentemente potenziato attraverso la revisione del regime de minimis 2025 . È dall’equilibrio tra queste forze che dipenderà la traiettoria competitiva del sistema-Paese.

La classifica europea: lettura a doppia velocità tra valori assoluti e peso sul PIL

La fotografia più recente della spesa pubblica a sostegno delle imprese, quella relativa al 2023, ha scardinato più di qualche stereotipo. In termini assoluti, l’Italia si è posizionata sul terzo gradino del podio europeo con 21,61 miliardi di euro erogati, una cifra che corrisponde all’11,6% del totale comunitario. Un risultato di grande rilievo, superato solo dalla Francia, seconda con 36,43 miliardi, e dalla Germania, sorprendentemente prima con ben 50,59 miliardi di euro. Proprio Berlino, da sempre percepita come il baluardo del rigore e dell’austerità, si è rivelata la capitale che ha investito di più per soccorrere la propria economia.

Tuttavia, questi numeri raccontano solo una parte della storia. Per una valutazione più accurata, è necessario cambiare prospettiva e rapportare la spesa al Prodotto Interno Lordo di ciascuna nazione. Da questa angolazione, il quadro muta radicalmente: il primato passa all’Ungheria, che ha destinato aiuti per quasi il 3% del proprio PIL, seguita da altre nazioni dell’Est Europa.

L’Italia, in questa classifica ponderata, scivola in quindicesima posizione, con un impatto pari all’1% del suo PIL. Questa doppia lettura è fondamentale: da un lato, certifica la potenza di fuoco italiana in termini di volumi mobilitati; dall’altro, dimostra un approccio più calibrato e strategico rispetto ad altri partner, smentendo l’immagine di un sostegno pubblico indiscriminato e fuori controllo.

Il PNRR: il motore della strategia industriale italiana

Se i dati sugli aiuti di Stato forniscono una misura quantitativa, è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a rappresentare il vero cuore qualitativo della strategia italiana. A metà del 2025, il Piano non è più una promessa, ma un meccanismo a pieno regime che sta iniettando risorse e stimolando riforme in modo capillare. Il successo operativo è tangibile: l’incasso della settima rata da 18,3 miliardi di euro e l’immediata presentazione della richiesta per l’ottava, del valore di circa 12,8 miliardi, testimoniano un’avanzata metodica.

Con questi passaggi, l’Italia ha superato la soglia dei 140 miliardi incassati, portando il livello di avanzamento al 72% della dotazione complessiva e consolidando la sua leadership nell’attuazione del piano a livello europeo. Questi fondi si traducono in interventi sistemici che agiscono come potentissimi aiuti indiretti allo sviluppo:

Infrastrutture energetiche strategiche: il potenziamento di reti come il Tyrrhenian Link , un elettrodotto sottomarino cruciale per la sicurezza energetica, apre filiere di subfornitura e appalti per aziende specializzate.

il potenziamento di reti come il , un elettrodotto sottomarino cruciale per la sicurezza energetica, apre filiere di subfornitura e appalti per aziende specializzate. Transizione ecologica: le misure per la mobilità sostenibile e l’economia circolare, finanziate con 1,2 miliardi, stimolano la domanda di tecnologie verdi e modelli di business innovativi.

le misure per la mobilità sostenibile e l’economia circolare, finanziate con 1,2 miliardi, stimolano la domanda di tecnologie verdi e modelli di business innovativi. Innovazione e ricerca: la creazione di 6.000 borse di dottorato innovative in collaborazione con le imprese costruisce un ponte diretto tra università e mondo produttivo, favorendo il trasferimento tecnologico e la competitività di lungo periodo.

Il PNRR si sta quindi rivelando non solo un erogatore di fondi, ma soprattutto un catalizzatore di modernizzazione per l’intero tessuto economico nazionale.

Le nuove regole del gioco: la disciplina per l’industria pulita

L’imponente flusso di denaro del PNRR deve muoversi all’interno di un quadro normativo europeo in piena evoluzione. La Commissione Europea ha infatti adottato una nuova disciplina per gli aiuti di Stato a favore di un’industria più pulita, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2030, fornendo prevedibilità e un indirizzo chiaro per gli investimenti futuri. Questa mossa strategica allinea le politiche di sostegno nazionali agli obiettivi del Green Deal e del Net-Zero Industry Act, semplificando le regole per accelerare la transizione.

La nuova disciplina si concentra su settori nevralgici, consentendo agli Stati membri di concedere aiuti in modo più flessibile e rapido per:

Diffusione di energie rinnovabili: procedure accelerate per sostenere la diffusione di energie pulite e combustibili a basse emissioni di carbonio, come l’idrogeno.

procedure accelerate per sostenere la diffusione di energie pulite e combustibili a basse emissioni di carbonio, come l’idrogeno. Decarbonizzazione industriale: sostegno flessibile a un’ampia gamma di tecnologie, dall’elettrificazione all’utilizzo e stoccaggio del carbonio, per aiutare i settori “difficili da decarbonizzare”.

sostegno flessibile a un’ampia gamma di tecnologie, dall’elettrificazione all’utilizzo e stoccaggio del carbonio, per aiutare i settori “difficili da decarbonizzare”. Produzione di tecnologie pulite: incentivi per la creazione di nuove capacità produttive in Europa per tutte le tecnologie strategiche a zero emissioni nette, al fine di ridurre la dipendenza da Paesi terzi.

incentivi per la creazione di nuove capacità produttive in Europa per tutte le tecnologie strategiche a zero emissioni nette, al fine di ridurre la dipendenza da Paesi terzi. Materie prime critiche: sostegno alla produzione e alla trasformazione delle materie prime necessarie per la transizione verde, un tema di assoluta rilevanza geostrategica.

Il recepimento di questa disciplina da parte dell’Italia orienterà la politica industriale dei prossimi anni, premiando le imprese che investiranno nella sostenibilità e nell’innovazione tecnologica.

È evidente che la posizione dell’Italia nel panorama degli aiuti di Stato è quella di un attore che gioca una partita complessa con una strategia definita. Da un lato, sfrutta la propria capacità di spesa per posizionarsi tra i leader europei in termini assoluti. Dall’altro, utilizza il PNRR come un volano eccezionale per modernizzare l’economia reale, operando con un impatto sul PIL più calibrato di altri.

Il tutto, all’interno di un quadro normativo europeo che spinge con forza verso la transizione ecologica e digitale. La capacità di tenere insieme questi tre elementi sarà la vera chiave per la competitività futura del nostro sistema imprenditoriale.