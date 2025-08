Vibo, si assottiglia l’elenco delle cittadine che hanno reso grande la città: ci ha lasciati la professoressa Teresa Blandino

di Giuseppe Sarlo *

Vivrà nei nostri cuori. Si è spenta, dopo lunga sofferenza, una cittadina che nessun vibonese dovrebbe mai dimenticare e per un semplice motivo: ha dato tutta se stessa, alla città e dintorni, con intelligenza, amore, passione, esprimendo grande dinamismo nella sua apprezzata capacità politica e sociale, offrendo la sua esperienza nella difesa strenua dei diritti della donna, interpretando in maniera meravigliosa il mondo della sofferenza, prodigandosi, senza sosta, per il volontariato.

Questa è una sintesi del profilo dell’indimenticabile Prof.ssa Teresa Blandino, gentile consorte del compianto prof. Alfredo Tortorella, docente di Matematica nei licei, deceduto nel gennaio scorso. Così come il marito anche la prof. Teresa Blandino era docente nelle Scuole avendo insegnato Lettere nelle Medie, ispirando la formazione di tantissimi giovani verso la società moderna.

Teresa Blandino è stata una formidabile amministratrice della res pubblica, svolgendo con intenso impegno il ruolo di Assessore alla Cultura al Comune di Vibo Valentia, distinguendosi per la sua amabile fermezza e seria condotta. Sostenendo con vigore e forti sacrifici la tutela dei diritti dei cittadini. E’ stata anche Consigliera di Parità alla Provincia e componente la Consulta Nazionale per le Pari Opportunità.

Nei giorni scorsi – dicevo al cugino Lello Blandino – che questa mattina mi ha dato la triste notizia – che nei giorni scorsio abbiamo fatto una lunga conversazione telefonica sullo stato di salute della città. Come era solita fare si dichiarava preoccupata per le difficoltà e per l’apatia che affligge la popolazione di fronte alla continuità dei disagi quotidiani.

Teresa Blandino apparteneva ad una delle famiglie più distinte e che ha avuto, tra gli altri, personalità di grande modestia e disponibilità, oltre che grande saggezza politico amministrativa, come Paolo Blandino, passato alla storia come “Don Paolo”.

Teresa Blandino lascia i figli Alessandro, Prefetto e direttore del Dipartimento degli Affari per il Culto al Ministero dell’Interno e Milena, Dirigente alla sede Inps di Monza, con il marito Fino, i nipoti Diana e Andrea, cui va la nostra più affettuosa vicinanza.

* Riprendiamo da facebook