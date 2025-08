Il Gruppo La Prima Pagina ringrazia la Calabria e Massimo Martire: un successo crescente tra tv, radio e stampa

Calabria protagonista di una sinergia vincente tra informazione e televisione. Il Gruppo La Prima Pagina, da 17 anni attivo nell’informazione online nazionale e internazionale, registra una significativa crescita di lettori, in particolare nella regione calabrese ma non solo. Un risultato che si deve anche alla recente e proficua collaborazione con il conduttore televisivo Massimo Martire, volto noto di Canale Italia. Numeri importanti anche per la tv della gente che in Calabria è nettamente la tv commerciale più vista, numeri alla mano, che chiaramente non possiamo divulgare direttamente, non essendo di nostra competenza, ma che sono pubblici e consultabili in Auditel.

A darne notizia è direttamente l’editore Antonio Nesci, che esprime pubblicamente la sua gratitudine:

“Grazie Calabria! Grazie Massimo Martire! Grazie Canale Italia! La recente sinergia tra noi del Gruppo La Prima Pagina e il popolare conduttore tv, sembra davvero essere gradita a leggere i dati Auditel di questi mesi e a guardare anche i report dei visitatori delle nostre tesate”.

Secondo i dati condivisi dal dott. Martire, la Calabria registra un forte incremento di interesse verso i contenuti proposti dal Gruppo editoriale, merito anche della visibilità offerta non solo dalle trasmissioni televisive, ma anche dagli eventi, dalle radio e dalle collaborazioni con testate locali.

“Dico grazie ai calabresi per tanto affetto e tanto seguito – prosegue Nesci –. Ma questo è solo lo spaccato della Calabria: abbiamo numeri significativi in tutte le Regioni italiane e anche all’Estero”.

L’editore coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della collaborazione con Martire, veterano del giornalismo nazionale, che ha scelto di credere nelle storie raccontate dalle redazioni de La Prima Pagina, trasportandole in video capaci di raggiungere un pubblico ancora più vasto. E raccontandole con una professionalità notevole.

Un passaggio fondamentale, che sta permettendo ai lettori storici di conoscere finalmente “dal vivo” le firme che leggono da anni.

“State conoscendo persone che avete letto da 17 anni come firme – conclude Nesci –. State vedendo in video storie e personalità di cui sino ad oggi avete solo letto e visto le foto. Adesso li vedete in video, ed elemento non trascurabile, potete interagire con loro, ponendo domande in diretta”.

Una rivoluzione nella fruizione dell’informazione, che coniuga il digitale con il broadcasting tradizionale, e valorizza l’identità territoriale in chiave nazionale e internazionale.