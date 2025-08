La magia di Villa Adriana rivive su Rete4 con “Freedom”

La più affascinante dimora dell’antica Roma torna a vivere grazie alle telecamere di Freedom – Oltre il confine, il popolare programma condotto da Roberto Giacobbo. Nella puntata in onda domenica alle 21.20 su Rete4, i telespettatori saranno guidati in un viaggio immersivo alla scoperta di Villa Adriana, capolavoro architettonico e storico proclamato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1999.

Quella che fu il rifugio dell’imperatore Adriano non era una semplice villa, ma una vera e propria città ideale, costruita per riflettere la grandezza e la visione del sovrano. Palazzi sontuosi, templi ispirati all’antica Grecia e all’Egitto, teatri, terme e palestre: un microcosmo di bellezza e armonia immerso nella campagna laziale, concepito per fuggire dal caos dell’Urbe e ritrovare pace e ispirazione.

L’imperatore, appassionato viaggiatore, volle riprodurre in scala ridotta i luoghi più affascinanti visti durante le sue spedizioni in Oriente e nel Mediterraneo. Villa Adriana divenne così un crocevia di culture, un esempio unico di sincretismo architettonico tra Roma, Grecia ed Egitto.

Con il linguaggio coinvolgente che lo contraddistingue, Freedom racconterà non solo la straordinaria bellezza del sito, ma anche i segreti meno noti, le curiosità e le teorie che ancora oggi alimentano il mistero intorno alla figura dell’imperatore Adriano e alla sua visione urbanistica.

Un’occasione imperdibile per lasciarsi conquistare dal fascino dell’antichità e riscoprire un tesoro italiano troppo spesso dimenticato. L’appuntamento è dunque per domenica sera, quando Freedom aprirà le porte di uno dei luoghi più straordinari del nostro patrimonio culturale.