Verniciatura green: le soluzioni energetiche di Grivan Group che riducono i costi e l’impatto ambientale

Nel mondo dell’industria, la verniciatura è uno dei processi dove l’attenzione all’ambiente può davvero trasformarsi in vantaggi concreti.

Cabine di spruzzatura, forni di essiccazione e impianti di ventilazione richiedono notevoli quantità di energia: ogni fase, dal riscaldamento dell’aria all’asciugatura delle superfici, pesa sia sul bilancio energetico sia sulle emissioni. Nei grandi stabilimenti, i costi legati all’energia e l’impatto ambientale rappresentano una sfida da non sottovalutare.

Grivan Group, da tempo consapevole di quanto questi fattori incidano sulla sostenibilità e sulla competitività delle aziende, ha scelto di investire con decisione in ricerca e sviluppo per progettare linee di verniciatura sempre più efficienti e rispettose dell’ambiente. Il percorso verso una verniciatura “green” è diventato una priorità strategica, pensata per offrire vantaggi reali ai clienti, al mercato e alla collettività.

Di seguito analizziamo quali sono le problematiche più diffuse negli impianti tradizionali e come le soluzioni adottate da Grivan Group riescano a trasformare questi limiti in opportunità concrete di efficienza, risparmio e sostenibilità.

L’energia: il tallone d’Achille degli impianti di verniciatura

Le linee di verniciatura sono note per essere tra le più energivore dell’intero comparto industriale. Forni che raggiungono temperature elevate, sistemi di ventilazione sempre attivi per mantenere l’aria pulita e controllata, cabine climatizzate per assicurare qualità e uniformità: tutto questo genera consumi elevati e una conseguente impronta ecologica che non può più essere trascurata.

Negli ultimi anni, il costante aumento del prezzo dell’energia e l’inasprimento delle normative sulle emissioni hanno obbligato le aziende a cercare strade nuove. Non si tratta solo di ridurre i costi: oggi, ogni miglioramento in termini di efficienza energetica diventa anche un vantaggio competitivo e una risposta alle richieste di sostenibilità che arrivano dal mercato e dalla società.

Grazie all’evoluzione tecnologica sono nati bruciatori più efficienti, sistemi di recupero di calore e automazioni intelligenti che ottimizzano ogni fase del processo, limitando sprechi e consumi. Ma per raggiungere davvero una verniciatura sostenibile servono competenze specifiche e una visione di lungo periodo, come quella che Grivan Group ha maturato nel tempo.

Le soluzioni concrete di Grivan Group per l’efficienza energetica

L’approccio di Grivan Group si basa sull’analisi dettagliata dei consumi in ogni fase della produzione e sull’adozione di tecnologie avanzate, selezionate o sviluppate internamente. Ogni soluzione viene calibrata sulle esigenze specifiche del cliente, ottimizzando l’efficienza senza mai compromettere la qualità.

Bruciatori low-NOx, combustione indiretta e batterie elettriche – I tradizionali forni a vapore sono stati sostituiti con bruciatori a gas a basse emissioni e con batterie elettriche di ultima generazione, garantendo riduzione dei consumi e delle emissioni nocive senza compromettere la qualità della verniciatura.

Sistemi di recupero del calore – Attraverso scambiatori e recuperatori, l’energia termica prodotta viene reimpiegata per preriscaldare aria o acqua, abbattendo la richiesta energetica complessiva e limitando gli sprechi.

– Attraverso scambiatori e recuperatori, l’energia termica prodotta viene reimpiegata per preriscaldare aria o acqua, abbattendo la richiesta energetica complessiva e limitando gli sprechi. Conveyor a velocità variabile – Motori con inverter regolano la velocità dei sistemi di movimentazione in base al carico effettivo, eliminando i picchi di consumo e adattando la produzione alle reali necessità.

– Motori con inverter regolano la velocità dei sistemi di movimentazione in base al carico effettivo, eliminando i picchi di consumo e adattando la produzione alle reali necessità. Automazione e gestione intelligente – Sensori, software di supervisione e sistemi IoT permettono di regolare in automatico temperatura, umidità e flussi d’aria, garantendo sempre condizioni ottimali con il minimo consumo possibile. La raccolta dati facilita anche la manutenzione predittiva, prevenendo guasti e riducendo i fermi macchina.

Ogni impianto viene personalizzato in base al tipo di prodotto e alle necessità del cliente, ottenendo così una linea di verniciatura meno energivora, più sostenibile e capace di ripagarsi più rapidamente nel tempo.

Risultati concreti: progetti e benefici

L’impegno di Grivan Group si traduce in risultati misurabili. Negli stabilimenti Stellantis di Melfi e Atessa, la conversione dei forni da vapore a bruciatori low-NOx ha permesso di abbattere sensibilmente i consumi e le emissioni, migliorando al contempo la produttività e la qualità della cottura. A Melfi, ad esempio, la capacità produttiva è aumentata senza espandere la superficie dell’impianto, grazie a una migliore gestione dei flussi energetici.

Un altro esempio virtuoso arriva dalla collaborazione con Mercedes-Benz a Brema, dove Grivan Group e IPCS GmbH hanno fornito una cabina di verniciatura automatica con forno di essiccazione ad alta efficienza. L’utilizzo di tecnologie intelligenti ha ridotto tempi di ciclo e consumi, migliorando l’uniformità del risultato e garantendo qualità, sostenibilità e risparmio.

“Ridurre l’impatto ambientale è un dovere verso le generazioni future e un vantaggio per i nostri clienti. Investiamo in tecnologie che uniscono performance e sostenibilità.” Daniela Inguaggiato, CEO Grivan Group

Sostenibilità e certificazioni: un impegno a 360°

La sostenibilità non si limita alla tecnologia. Grivan Group ha scelto di certificare il proprio impegno, adottando lo standard ISO 14001 per la gestione ambientale e la certificazione SA8000 per la responsabilità sociale. Questi riconoscimenti attestano non solo l’attenzione agli impatti ambientali, ma anche il rispetto dei lavoratori e delle comunità locali.

Essere certificati ISO 14001 significa dotarsi di un sistema di gestione che monitora costantemente le prestazioni, definisce obiettivi di miglioramento e offre trasparenza a clienti, dipendenti e stakeholder.

Il futuro della verniciatura è green

L’esperienza di Grivan Group dimostra come la sostenibilità nella verniciatura non sia solo una scelta etica, ma un vero motore di competitività. Le tecnologie sviluppate permettono di ridurre i consumi, abbattere le emissioni e garantire risultati superiori, con un ritorno rapido per il cliente.

Guardando avanti, la sfida è continuare su questa rotta, investendo in digitalizzazione, automazione avanzata e processi a zero emissioni, facendo della “verniciatura green” il cuore dell’innovazione industriale. Scegliere Grivan Group significa scegliere un futuro più pulito, efficiente e competitivo.