Roberto Giacobbo ospite al Senato per la cerimonia del Ventaglio: un omaggio a Palazzo Madama e alle sue storie

Roberto Giacobbo ha ringraziato la dirigenza del Senato della Repubblica per l’invito alla tradizionale cerimonia del Ventaglio, evento che ha seguito la messa in onda del servizio dedicato a Palazzo Madama nella prima puntata della nuova stagione del programma Freedom.

Nel servizio, Giacobbo ha raccontato la storia della donna che ha dato il nome a Palazzo Madama, mostrando in esclusiva le tele provenienti dagli Uffizi recentemente ricollocate nella Sala dello Struzzo.

Il conduttore ha sottolineato come nel corso degli anni il suo programma abbia dedicato ampi approfondimenti non solo al Senato, ma anche ad altri importanti palazzi storici italiani e stranieri, come il Quirinale, con l’obiettivo di offrire un racconto di servizio pubblico sui luoghi simbolo delle istituzioni.