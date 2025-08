Massimo Martire sarà premiato al Longevity Day Italia per il suo impegno nel raccontare la realtà degli anziani

Sarà il giornalista Massimo Martire, volto noto di Canale Italia, a ricevere il prestigioso riconoscimento del Longevity Day Italia 2025 per il suo impegno costante e appassionato nel raccontare il mondo degli anziani con sensibilità, rigore e spirito di servizio. L’appuntamento è fissato per il 1° ottobre a Rende, in provincia di Cosenza, con collegamenti in diretta dalle sedi di Cenadi (CZ), Palermo, Acireale, Castellaneta, Salerno e Roma.

L’evento si inserisce nel Longevity World, la cornice internazionale promossa dall’ONU per la Giornata Mondiale dell’Anziano, celebrata ogni anno il 1° ottobre, ormai da oltre trent’anni. Il tema del 2025 – “The Journey to Age Equality”, ovvero “Il viaggio verso la parità anche in base all’età” – sottolinea il dovere degli Stati, delle associazioni e dei media nel promuovere i diritti umani degli anziani e nel contrastare ogni forma di discriminazione anagrafica.

Un premio che guarda lontano

La scelta di premiare Massimo Martire nasce dalla volontà di dare visibilità a chi, nel mondo dell’informazione, sceglie ogni giorno di trattare con serietà e rispetto il tema dell’invecchiamento e il ruolo sociale delle persone anziane. “Chi più di lui può meritare questo premio?”, ha dichiarato Maria Brunella Stancato, promotrice dell’iniziativa e presidente dell’Associazione Volare Aps, che dal 2014 organizza l’evento nel nostro Paese. “Sono in pochi a dare spazio sulla stampa al mondo delle associazioni. Siamo onorati di poterlo premiare”.

Un impegno decennale per l’invecchiamento attivo

Il Longevity Day Italia si svolge nel contesto del Decennio dell’Invecchiamento in Buona Salute (2020-2030), promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’obiettivo di unire governi, enti pubblici, università, media e settore privato in una strategia globale a favore della terza età. In questo scenario, l’attività della Rete Associativa Anziani Italia, in partenariato con Volare Aps, punta a rendere sempre più capillare l’azione di sensibilizzazione e a promuovere buone pratiche a livello nazionale.

Rete e territori per un’Italia che invecchia bene

Il Longevity Day Italia 2025 vedrà il coinvolgimento di diverse città italiane, in un evento diffuso con il cuore pulsante a Rende, dove sarà presente anche il presidente nazionale della Rete. Le altre tappe si svolgeranno in contemporanea tra Calabria, Sicilia, Puglia, Campania e Lazio, con un’unica voce: quella di una comunità che riconosce agli anziani il valore di una risorsa e non di un peso.

Anche da Cipro sono arrivati messaggi di apprezzamento per la scelta del premiato: “Bravissimo! Quest’anno è l’anno delle premiazioni! Ciao da Cipro!”, scrive Paola Panziera.

La premiazione di Massimo Martire non rappresenta solo un tributo a un professionista serio e sensibile, ma lancia anche un messaggio chiaro: la longevità non è una sfida da temere, ma un’opportunità da raccontare, con rispetto, verità e passione.