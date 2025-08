Curinga, successo per il Centro Estivo 2025: oltre 130 bambini coinvolti nel progetto “L’Albero dei Desideri”

Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il Centro Estivo 2025 promosso dal Comune di Curinga in collaborazione con l’associazione L’Albero dei Desideri di Lamezia Terme, un’esperienza che ha coinvolto per un mese oltre 130 bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il progetto è stato finanziato attraverso il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, confermando l’efficacia della sinergia tra enti pubblici, associazioni e cittadini.

L’iniziativa, che si è svolta presso il Lido La Riviera, ha saputo coniugare gioco, apprendimento e socialità, offrendo ai partecipanti un ambiente sicuro e stimolante. Ogni giornata è stata un piccolo viaggio tra laboratori creativi, attività sportive, giochi d’acqua e bagni al mare, durante i quali i bambini hanno potuto esprimere la propria creatività, mettersi alla prova e stringere nuove amicizie.

Grande attenzione è stata riservata al valore educativo del progetto, con un forte accento sul lavoro di squadra, sul rispetto reciproco e sul divertimento condiviso. Fondamentale il contributo dell’Amministrazione Comunale, in particolare dell’Assessore Laura Panzarella, che ha seguito da vicino le attività e coordinato il servizio navetta gratuito messo a disposizione dal Comune. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’autista dello scuolabus, Pietro Notaro, per la sua costanza e professionalità nel garantire il trasporto quotidiano dei bambini.

Determinante, come sempre, il supporto della famiglia Michienzi, titolare del Lido La Riviera, che ha messo a disposizione la propria struttura accogliendo con calore i piccoli ospiti.

A rendere possibile il successo del Centro Estivo 2025 è stato soprattutto il prezioso lavoro dello staff educativo – composto da Maria, Annalisa, Katia, Palma, Mariachiara, Angela e Federica, coordinate da Antonio Stella – che ha operato con entusiasmo, passione e grande competenza. Importante anche la collaborazione con i volontari del SAI di Curinga, che hanno favorito l’inclusione dei bambini accolti nel centro.

Al termine del progetto, il ringraziamento più grande è andato alle famiglie per la fiducia e ai veri protagonisti di questa avventura: i bambini e i ragazzi, che con la loro energia e allegria hanno reso speciale ogni giornata.

Con il cuore pieno di bei ricordi, l’auspicio di tutti è quello di ritrovarsi il prossimo anno, per vivere insieme una nuova estate all’insegna della condivisione, dell’amicizia e della crescita.