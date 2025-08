Costa degli Dei: il paradiso calabrese raccontato dagli scatti di Mario Cuccione

La redazione de La Prima Pagina ringrazia Mario Cuccione per le splendide immagini inviate e che condividiamo con i lettori, che raccontano meglio di mille parole la straordinaria bellezza della Costa degli Dei. I suoi scatti, autentici e luminosi, catturano tutta la magia di questo tratto di litorale tirrenico della Calabria, tra Capo Vaticano e Pizzo Calabro.

Qui la natura si esprime con forza e delicatezza insieme: il blu profondo del mare si fonde con le sfumature smeraldine delle calette più nascoste, le rocce scolpite dal tempo incontrano spiagge di sabbia finissima, mentre il tramonto regala spettacoli cromatici che incantano.

La Costa degli Dei non è solo mare cristallino e paesaggi mozzafiato. È anche cultura, storia, sapori autentici. È il sorriso accogliente della gente del posto, è la lentezza preziosa dei borghi arroccati, è il profumo della ‘nduja e della cipolla rossa, è il vento caldo che racconta storie antiche.

Chi sceglie di visitare questo angolo di Calabria non vive una semplice vacanza, ma un’esperienza dell’anima. Un invito a rallentare, a ritrovare un rapporto autentico con la natura, con il tempo e con sé stessi.

Con immagini come quelle di Cuccione, la Costa degli Dei si presenta al mondo come una meta ideale per chi cerca bellezza, emozione e verità. Un luogo che merita di essere conosciuto, vissuto e custodito.

Per questo, promuovere questo territorio significa non solo valorizzare una risorsa turistica, ma contribuire alla rinascita di un’intera regione attraverso la bellezza. E noi ci crediamo.