Rete4 celebra l’eroe dell’arte Pasquale Rotondi: a Sassocorvaro con Roberto Giacobbo per raccontare la missione che salvò oltre 10 mila capolavori

Può un solo uomo salvare la storia di un’intera nazione? Sì, se quell’uomo si chiama Pasquale Rotondi. Domenica alle 21.20 su Rete4, Roberto Giacobbo guiderà il pubblico in un viaggio tra le meraviglie delle Marche, alla scoperta della straordinaria vicenda del soprintendente che, durante la Seconda Guerra Mondiale, mise in salvo oltre 10.000 opere d’arte dalla furia nazista.

Il cuore della puntata sarà la suggestiva Rocca di Sassocorvaro, in provincia di Pesaro e Urbino, un luogo divenuto celebre proprio grazie a Rotondi che, tra gli anni ’30 e ’40, trasformò l’antica fortezza rinascimentale in un rifugio sicuro per capolavori di inestimabile valore, firmati da artisti come Raffaello, Tiziano, Piero della Francesca.

Quella rocca, da allora ribattezzata “l’Arca dell’Arte”, fu il simbolo di una vera e propria missione di salvataggio culturale, realizzata con coraggio, intelligenza e grande senso del dovere. La trasmissione approfondirà la figura di questo funzionario colto e determinato, che scelse il rischio personale per proteggere il patrimonio artistico italiano, divenendo un eroe silenzioso della bellezza.

Il racconto di Giacobbo, come sempre, sarà arricchito da documenti, ricostruzioni e testimonianze per far rivivere al pubblico un pezzo di storia spesso dimenticato, ma fondamentale per comprendere l’identità culturale del nostro Paese.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’arte, della storia e del coraggio.